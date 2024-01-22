Avcılar'da 'Çöp Ev' Şikayeti

AVCILAR'da bir süredir kendisinden haber alınamayan emekli matematik öğretmeni Hasan Ergin'in 'çöp ev' haline gelen dairesinden gelen ağır kokuların şikayet edilmesi üzerine belediye ekipleri tarafından inceleme yapıldı.

Ambarlı Mahallesi'ndeki sitenin bulunduğu 8 katlı bloktaki ikinci katta oturan emekli öğretmen Hasan Ergin'e bir süredir ulaşamayan yakınları bina yöneticisinden yardım istedi. Bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verildi. Kısa sürede polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapının defalarca çalınmasına rağmen açılmaması üzerine savcılık talimatıyla oluşturulacak ekibin eve girmesine karar verdi. Balkona merdiven dayanarak girilen evde adım atacak yer bulunmadığı, odanın tamamen atık giysi ile dolu olduğu belirlendi. Diğer odalara geçilemeyince, kapının kırılarak içeri girilmesi kararlaştırıldı. Bina yöneticileri ve komşuların da gözetiminde kapı balta ile zorlanarak kilit kırıldı. Ancak tavana kadar burada da elbise olduğu görüldü. Evin girişinin tamamen elbise ile dolu olduğu belirlenince diğer odalara sepetli itfaiye aracı ile pencereden girildi. Bir odada güçlükle yapılabilen araştırmada, kimse bulunamadı. Son çare olarak evin kapısındaki elbiselerin kısmen dışarı çıkarılarak ekibin girmesi kararlaştırıldı. Giren polisler başlangıçta hissedilen ağır kokunun azaldığını ve giriş bölümünde kimse olmadığını belirledi.

KOKU ŞİKAYETİ ÜZERİNE BELEDİYE İNCELEME YAPTI

Dün gece yapılan çalışma ardından bugün yine ağır koku şikayeti yapıldı. İhbar üzerine sevk edilen 112 Acil sağlık ekibi bir süre bekletildi. Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden bir ekip binaya gelerek evin çevresinde ve kapısında inceleme yaptı. Binada ağır koku olduğu görülürken zabıta yetkilileri bina yöneticisi İsmail Önem'e Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre kaymakamlık veya savcılığa şikayette bulunabileceğini söyledi. Bunun ardından verilecek kararla evin boşaltılabileceğini anlattı.

Bina yöneticisi İsmail Önem, "Koku halen devam ediyor. Gece ekipler gelip baktı. Ancak içerisi çok eşya dolu. Detaylı arama yapılmadığını düşünüyoruz. Arkadaşımız kaymakamlığa gitti başvuruda bulunduk. Bu sorunun çözülmesini ve kokunun nedeninin bulunmasını bekliyoruz" dedi.