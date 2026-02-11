Haberler

İstanbul'da çocukların veteriner kliniğine torpil atıp kaçması güvenlik kamerasında

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avcılar'da bir grup çocuğun veteriner kliniğine torpil atarak kaçması güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın ardından kliniğin hekimi, çocukların sağlığı tehdit eden bu davranışının ciddiyetine dikkat çekti.

Avcılar'da bir grup çocuğun veteriner kliniğine torpil atıp kaçması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Ambarlı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki veteriner kliniğinin önüne gelen üç çocuktan biri, yanında getirdiği torpili klinikten içeri attı.

Çocuklar olay yerinden kaçarken, yaşanan patlama klinikteki hayvanları ve görevlileri korkuttu.

Yaşananlar, kliniğin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olayı anlatan veteriner hekim Haluk Ömer, aşağı katta tedavi işlemi yaptıkları esnada patlama sesiyle irkildiklerini söyledi.

Ömer, "Hemen dışarı çıktık. 'Kim yaptı?' diye baktık ama bulamadık. Kamera görüntülerine baktık; 3 tane çocuk. Şaka olduğunu sanıyorlar." diye konuştu.

Çocukları tanımadıklarını belirten Ömer, veterinerlerin sağlık kuruluşu olduğunu hatırlattı.

Kaynak: AA / Alper Korkmaz - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i ağlatan sözler

Erdoğan'dan kıyafeti yüzünden aşağılanan başkanı ağlatan sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hayatını kaybeden genç oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ın son paylaşımı

Hayatını kaybeden genç oyuncunun son paylaşımı
Elindekini gören şaşıp kalıyor! Icardi ve Torreira'nın eğlence gecesinden sızan skandal görüntü

Icardi ve Torreira'nın eğlence gecesinden sızan skandal görüntü
Tepkilerin odağındaki TÜVTÜRK'te bir skandal daha: Vatandaş video çekip isyan etti

TÜVTÜRK'te bir skandal daha: Vatandaş o anları kayda alıp isyan etti
Altın ve gümüş için kritik gün: Tüm gözler açıklanacak o veriye çevrildi

Altın ve gümüş için kritik gün: Tüm gözler saat 16.30'a çevrildi
Hayatını kaybeden genç oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ın son paylaşımı

Hayatını kaybeden genç oyuncunun son paylaşımı
Elden ele dolaşan görüntü! Tartışma alevlenince resmi açıklama geldi

Elden ele dolaşan görüntü! Tartışma alevlenince resmi açıklama geldi
Mert Demir'in hayranından gelen mesaja verdiği yanıt güldürdü

Hayranının benzetmesine verdiği yanıt güldürdü