İstanbul'da çocukların veteriner kliniğine torpil atıp kaçması güvenlik kamerasında

Avcılar'da bir grup çocuğun veteriner kliniğine torpil atıp kaçması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Ambarlı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki veteriner kliniğinin önüne gelen üç çocuktan biri, yanında getirdiği torpili klinikten içeri attı.

Çocuklar olay yerinden kaçarken, yaşanan patlama klinikteki hayvanları ve görevlileri korkuttu.

Yaşananlar, kliniğin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olayı anlatan veteriner hekim Haluk Ömer, aşağı katta tedavi işlemi yaptıkları esnada patlama sesiyle irkildiklerini söyledi.

Ömer, "Hemen dışarı çıktık. 'Kim yaptı?' diye baktık ama bulamadık. Kamera görüntülerine baktık; 3 tane çocuk. Şaka olduğunu sanıyorlar." diye konuştu.

Çocukları tanımadıklarını belirten Ömer, veterinerlerin sağlık kuruluşu olduğunu hatırlattı.