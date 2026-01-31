Haberler

Avcılar'da 8'i çocuk 38 yabancı uyruklu kişi çalıştıran iş yerlerine denetim

AVCILAR'da 8'i çocuk 38 yabancı uyruklu kişiyi çalıştıran iki iş yerine denetim yapıldı. Denetim sonrası çocuklar ailelerine teslim edilirken, 27 kaçak göçmen sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü. İş yerleri hakkında işlem başlatıldı.

Avcıkar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri Yeşilkent ile Firuzköy Mahallesi'ndeki iki iş yerinin çocuk ve kaçak göçmenleri çalıştırdığı belirlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı görevlilerle iş yerlerine denetim yapıldı. Deneyimlerde 8'i çocuk 35 yabancı uyruklu kişinin sigortasız çalıştırıldığı tespit edildi. Avcılar Belediyesi ekipleri ve iş yerlerinin ruhsat durumunu denetledi. Çocuklar ailelerine teslim edilirken, çalışma izinleri olmadığı halde sigortasız çalışan 27 kaçak göçmen sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
