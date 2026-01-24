Haberler

Avcılar'da bir kişi evinde ölü bulundu

Olay, Ambarlı Mahallesi Şehit Üsteğmen Oğuz Kağan Usta Sokak'ta meydana geldi. Tek başına yaşayan Hasan Murat Çekiç'ten 2 gündür haber alamayan komşuları, telefonla aramalarına rağmen yanıt alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Komşulardan biri aradığında içeriden telefon sesinin geldiğini söylerken başka bir komşu ise sabah saatlerinde inleme sesi duyduğunu anlattı. Bunun üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Daire kapısının itfaiye ekiplerince açılmasının ardından Hasan Murat Çekiç, evin kapalı mutfak balkonunda hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çekiç'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yalnız yaşadığı öğrenilen Çekiç'in, kısa süre önce annesi Bircan Çekiç'i kaybettiği, çevresinde sakin biri olarak tanındığı ve sokak hayvanlarıyla ilgilendiği öğrenildi. Cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
