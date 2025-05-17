Avcılar'da Bıçaklı Kavga: İki Yaralı

Avcılar'da Bıçaklı Kavga: İki Yaralı
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Avcılar'da iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olay sırasında iki kişi yaralanırken, kavgaya müdahale eden çevredekiler şüphelilerin kaçmasına engel olamadı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Avcılar'da iki kişinin bıçakla yaralandığı kavga güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki parkta 14 Mayıs akşamı iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma Kanarya Sokak'taki internet kafede de devam etti.

Sokağa taşarak kavgaya dönüşen olayda bir kişi bacağından, bir kişi de kasığından bıçakla yaralandı.

Çevredekiler kavgaya müdahale ederken, şüpheliler kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.

Polis, kavgaya karışan üç şüpheliyi gözaltına aldı.

Bu arada, tartışmanın başladığı ve bıçaklı kavgaya dönüştüğü anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
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