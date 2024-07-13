Ailesinden korktuğu için doğurduğu bebeği poşete koyup çöpe attı

İstanbul Avcılar'da Firuzköy Mahallesi'nde bulunan bir çöp konteynerine yeni doğan bir bebeğin poşet içerisinde bırakıldığının belirlenmesi üzerine ekipler sevk edildi.

EVLİLİK DIŞI HAMİLE KALMIŞ

Bebeğini, ağzını bağladığı poşetle çöpe atan kadın aranırken, yeni doğan kız bebek Çam Sakura Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri yaptıkları çalışmada bebeğin annesi Fatma Ş. isimli kadını evinde yakaladı. Fatma Ş.'nin evlilik dışı hamile kaldığı ve hamilelik sürecini ailesinden gizlediği öğrenildi.

AİLESİNDEN KORKMUŞ

Evinin banyosunda doğum yaptıktan sonra ailesinin göstereceği tepkiden korktuğu için yeni doğan bebeği bir poşete koyarak çöp konteynerine bıraktığı belirlenen kadın, "Kasten Öldürmeye Teşebbüs" suçundan bu sabah Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.