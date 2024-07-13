Üye Girişi
Haberler

Ailesinden korktuğu için doğurduğu bebeği poşete koyup çöpe attı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avcılar'da dünyaya getirdiği bebeğini poşete koyarak çöp konteynerinin yanına bırakan Fatma Ş., adliyeye sevk edildi.

İstanbul Avcılar'da Firuzköy Mahallesi'nde bulunan bir çöp konteynerine yeni doğan bir bebeğin poşet içerisinde bırakıldığının belirlenmesi üzerine ekipler sevk edildi.

Ailesinden korktuğu için doğurduğu bebeği poşete koyup çöpe attı

EVLİLİK DIŞI HAMİLE KALMIŞ

Bebeğini, ağzını bağladığı poşetle çöpe atan kadın aranırken, yeni doğan kız bebek Çam Sakura Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri yaptıkları çalışmada bebeğin annesi Fatma Ş. isimli kadını evinde yakaladı. Fatma Ş.'nin evlilik dışı hamile kaldığı ve hamilelik sürecini ailesinden gizlediği öğrenildi.

Ailesinden korktuğu için doğurduğu bebeği poşete koyup çöpe attı

AİLESİNDEN KORKMUŞ

Evinin banyosunda doğum yaptıktan sonra ailesinin göstereceği tepkiden korktuğu için yeni doğan bebeği bir poşete koyarak çöp konteynerine bıraktığı belirlenen kadın, "Kasten Öldürmeye Teşebbüs" suçundan bu sabah Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Avcılar Bebek 3.Sayfa Güncel Haberler

Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı? Süreç Bakan Tunç'a soruldu

Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı? Süreç Bakan Tunç'a soruldu

 Ortaklarının çiftliğini basıp kıyım yaptılar! Eşeği kestikleri görüntü kahretti

Ortaklarının çiftliğini basıp kıyım yaptılar! Eşeği kestikleri görüntü kahretti

 Bakan Şimşek, aylık harcamaları 5 milyon TL'nin üzerinde olanların peşine düştü

Bakan Şimşek, aylık harcamaları 5 milyon TL'nin üzerinde olanların peşine düştü

 İzmir'de 2 kişinin elektrik akımına kapıldığı an! Her şey saniyeler içinde olmuş

İzmir'de 2 kişinin elektrik akımına kapıldığı an! Her şey saniyeler içinde olmuş
500

Yorumlar (9)

arabulucu avukat:

Helal yoldan evlenmek varken sonu olmayan günahlarda ısrar etmek bilerek ateşe atlamaktır

19
2
yanıtYanıtla
FLOZOF:

Hangi parayla?

yanıt2
yanıt4
Dursun Esen:

benim çocuğum yok getirip bana verseydin ben bakardım çöpe atmanıza Geek yok

14
0
yanıtYanıtla
Fatih Sultan:

Allah'tan korkmamış mı?

4
0
yanıtYanıtla
Bandorma:

Allahtan korkmuyor belli ki…

yanıt0
yanıt0
Can Yorumcu:

Zina yapıp Allah tan korkmayıp, yavrusunu öldürmeye teşebbüs edeni yaşatmayacaksın.

2
0
yanıtYanıtla
Bandorma:

İnsan ailesinden korktuğu için böyle birşey yaparmı hiçmi vicdan yok…

1
0
yanıtYanıtla
Özkan Bulut:

Kadına iyi bakın neye benziyor

0
0
yanıtYanıtla
Sirvan:

Gulyabaniye benziyor ????

yanıt0
yanıt0
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title