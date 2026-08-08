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Avcılar'da Balık Tutarken Kayalıklardan Denize Düşen 74 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Avcılar'da Balık Tutarken Kayalıklardan Denize Düşen 74 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
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Avcılar Denizköşkler Sahili'nde balık tutarken dengesini kaybedip denize düşen 74 yaşındaki Ahmet D., çevredekiler tarafından sudan çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

AVCILAR'da balık tuttuğu sırada kayalıklardan denize düşen Ahmet D. (74), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Denizköşkler Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, balık tutmak için kayalıklara çıkan Ahmet D., dengesini kaybederek denize düştü. Durumu fark eden çevredekiler, boğulma tehlikesi geçiren Ahmet D.'yi sudan çıkardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ahmet D., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ahmet D., burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ahmet D.'nin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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