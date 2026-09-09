Avcılar'da atıl durumdaki bir binada erkek cesedi bulundu
Avcılar'da, inşaatı yarım bırakılan atıl durumdaki binada erkek cesedi bulundu.
Avcılar'da, inşaatı yarım bırakılan atıl durumdaki binada erkek cesedi bulundu.
Merkez Mahallesi Cami Sokak'taki inşaatı tamamlanmamış ve atıl durumda bulunan 7 katlı binadan çevreye kötü koku yayılması üzerine çevredekiler durumu 112 Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce binada yapılan incelemede hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Cesedin Dursun Y'ye ait olduğu belirlenirken, bu kişinin yaklaşık 15 yıldır sokakta yaşadığı iddia edildi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenaze, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.