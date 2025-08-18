Avcılar'da Araç Parkı Nedeniyle Komşusunu Bıçakla Öldüren Şüpheli Gözaltına Alındı

Avcılar'da araç parkından dolayı husumetli olduğu komşusunu bıçakla öldüren şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri, 17 Ağustos'ta Yeşilkent Mahallesi'nde E.D'nin (36) yaralandığı bıçaklı kavganın ardından kendi imkanlarıyla gittiği hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin çalışma başlattı.

İncelemelerde, E.D. ile H.A.(62) arasında sözlü tartışma çıktığı, tartışmanın büyümesiyle tarafların kavga ettikleri, H.A.'nın, E.D.'yi vücudunun farklı noktalarından bıçakladığı belirlendi.

Çalışmaların devamında, olayı gerçekleştirdiği belirlenen H.A. evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Tarafların komşu oldukları, 5 ay önce aralarında araç parkı yüzünden tartışma yaşanmasından dolayı husumetli oldukları öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı "kasten öldürme" suçundan adliyeye sevk edildi.