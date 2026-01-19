Haberler

Avcılar'da ahşap atölyesi alev alev yandı

Avcılar'da bir ahşap atölyesinde elektrikli sobadan kaynaklanan yangın, kısa sürede büyüyerek binayı sardı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında bir LPG tüpünün patlaması korkuya yol açtı.

Yangın, saat 01.00 sıralarında Firuzköy Mahallesi Firuzköy Bulvarı'nda bulunan ahşap atölyesinde çıktı. İddiaya göre, atölyenin ofis bölümünde elektrikli sobadan kaynaklanan yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın binayı sardı. İhbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmaları sırasında bir LPG tüpünün patlaması korkuya neden oldu. Yangın, kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
