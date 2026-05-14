Avcılar'da hırsızlık şüphelileri yakalandı; 16 yaşındaki şüphelinin 40 suç kaydı çıktı

AVCILAR'da meydana gelen 6 ayrı hırsızlık olayına ilişkin düzenlenen operasyonda, 2'si çocuk 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 16 yaşındaki H.K.'nin 40 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, nisan ayı ile mayıs ayının ilk haftasında ilçede meydana gelen 3 iş yerinden hırsızlık, 1 oto hırsızlığı ve 2 evden hırsızlık olayına karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde olaylara karıştıkları belirlenen 6 şüphelinin kimlikleri tespit edildi. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda; 29 Nisan'da Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde meydana gelen evden hırsızlık olayına karıştığı belirlenen G.Ç. (21), Firuzköy Mahallesi'nde iş yerlerinden açıktan hırsızlık yaptıkları öne sürülen N.A. (45), H.T. (20) ve C.D. (24), 8 Mayıs'ta Yeşilkent Mahallesi'nde gerçekleşen oto hırsızlığına karıştıkları belirlenen H.K. (16) ile E.U. (15) ve 1 Mayıs'ta kalacak yeri olmadığını söyleyerek arkadaşına ait depoda kaldığı, burada bulunan yaklaşık 52 bin lira değerindeki malzemeleri çaldığı iddia edilen K.O. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Öte yandan, oto hırsızlığı olayına ilişkin yakalanan 16 yaşındaki H.K.'nin 40 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı