Haberler

Avcılar'da 'Cabbar' isimli balıkçıl barınağın maskotu oldu; Yaren leylek gibi o da burada

Avcılar'da 'Cabbar' isimli balıkçıl barınağın maskotu oldu; Yaren leylek gibi o da burada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avcılar Balıkçı Barınağı'na 5 yıldır sürekli uğrayan ve balıkçıların 'Cabbar' adını verdiği balıkçı, barınağın maskotu haline geldi. Balıkçılar, bu misafirine her gün özenle bakarak ona sevgi gösteriyor.

AVCILAR Balıkçı Barınağı'na 5 yıldır gelen, balıkçıların 'Cabbar' ismini verdiği balıkçıl barınağın maskotu oldu. Balıkçı Eyüp Arda, Bursa'da her yıl balıkçı Adem Yılmaz'ın yanına giden 'Yaren' leyleği hatırlatarak, "Adı Cabbar 3-4 sene oldu geleli. Biz besliyoruz onu. Sürekli burada, gitmiyor. Alıştı artık. Yaren leylek gibi bu da burada." dedi.

Avcılar Balıkçı Barınağı'na 5 yıl önce gelen ve kısa aralıkların dışında hemen hergün balıkçı barınağına uğrayan balıkçıl, barınağın maskotu oldu. Bazı balıkçılar, balıkçıla 'Safinaz' ismini verirken, bazı balıkçılar ise 'Cabbar' adıyla seslenmeye başladı. Ambarlı Mahallesi'ndeki barınağa sabah erken saatlerde gelerek teknelerin üzerinde duran, zaman zaman karaya çıkan balıkçıl, kendisini düzenli olarak hergün besleyen balıkçıların gözdesi haline geldi.

'İLGİMİZE BÖYLE KARŞILIK VERİYOR'

Avcılar Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Aytaç Saydam, 'Maskotumuz' dediği balıkçılla çok iyi anlaştıklarını, onu kendilerinden biri olarak görmeye başladıklarını, balıkçıların sürekli onu beslediğini söyledi. Bazı balıkçıların 'Safinaz', bazılarının ise 'Cabbar' ismini verdiği balıkçılla ilgili konuşan Eyüp Arda, "Misafirimiz oluyor. Burada arkadaşlarımız ona iyi davranıyorlar. O da halinden hoşnut sürekli bizi ziyaret ediyor. Bizim maskotumuz oldu. Balıkçılar denizden geldiği zaman balık olduğu zaman saat 10.00 - 11.00 gibi buraya geliyor. Balıkçılarımız onu besliyorlar. O da bizim ilgimize böyle karşılık veriyor." dedi. Bir teknenin tentesinde güneşlenen ve kendini temizleyen balıkçılla ilgili konuşan bir balıkçı ise "Senelerdir geliyor buraya. Safinaz bu. Ona biz bakıyoruz balıkçılar bakıyor. Yaren Leylek var ya. Bu da bizim Safinazımız. " dedi.

'ALIŞTI ARTIK GİTMİYOR'

Balıkçılın belirli aralıklarla barınağa uğraması, Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç köyüne her yıl giderek, balıkçı Adem Yılmaz ile buluşan Yaren Leylek'i hatırlattı.Cabbar'ı kendilerinin beslediğini söyleyen balıkçı Eyüp Arda, "Adı Cabbar 3-4 sene oldu geleli. Biz besliyoruz onu. Sürekli burada, gitmiyor. Alıştı artık. Yaren leylek gibi bu da burada." diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular

Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular
Trump, en büyük darbeyi İran'dan değil kendi halkından yedi

En büyük darbeyi İran'dan değil kendi halkından yedi
Vali yardımcısının yasak aşk skandalında detaylar ortaya çıktı

Vali yardımcısının yasak aşk skandalında detaylar ortaya çıktı
26 ilimizde anket yapıldı: İşte oruç tutanların oranı

26 ilimizde anket yapıldı: İşte oruç tutanların oranı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Gürlek İBB davasına ilişkin konuştu: Mahkeme salonu siyaset arenası değildir

Gergin geçen İBB davası hakkında Bakan Gürlek'ten net ifadeler
Beyaz Saray'da olay görüntü! Sırrı sonradan ortaya çıktı

Ses getiren kare! Bakın sırrı neymiş
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış
Hasan Can Kaya'dan sürpriz karar! Tarih de belli

Hasan Can Kaya'dan sürpriz karar! Tarih de belli
Bakan Gürlek İBB davasına ilişkin konuştu: Mahkeme salonu siyaset arenası değildir

Gergin geçen İBB davası hakkında Bakan Gürlek'ten net ifadeler
Lüksün başkenti hayalet kasabaya döndü! Görüntü hayrete düşürdü

Lüksün başkenti hayalet kasabaya döndü! Görüntü hayrete düşürdü
Hürmüz Boğazı'nda kaç Türk gemisi var? Bakan Uraloğlu rakam verdi

Hürmüz Boğazı'nda kaç Türk gemisi var? Bakan Uraloğlu sayı verdi