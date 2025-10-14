Haberler

Avanos'ta Trafik Kazası: Yaralı Sürücü Hayatını Kaybetti

Nevşehir'in Avanos ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 68 yaşındaki sürücü Çetin Üstündağ, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kazada başka yaralılar da bulunuyor.

Avanos-Kalaba yolu Devebağırtan mevkisinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan Çetin Üstündağ (68), tedavi gördüğü Nevşehir Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Dün Avanos-Kalaba yolu Devebağırtan mevkisinde meydana gelen kazada, Üstündağ idaresindeki 50 ABN 703 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 06 BOT 096 plakalı otomobil çarpışmış, kazada sürücülerle araçlardaki 2 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel
