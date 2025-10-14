Avanos'ta Trafik Kazası: Yaralı Sürücü Hayatını Kaybetti
Avanos-Kalaba yolu Devebağırtan mevkisinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan Çetin Üstündağ (68), tedavi gördüğü Nevşehir Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Dün Avanos-Kalaba yolu Devebağırtan mevkisinde meydana gelen kazada, Üstündağ idaresindeki 50 ABN 703 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 06 BOT 096 plakalı otomobil çarpışmış, kazada sürücülerle araçlardaki 2 kişi yaralanmıştı.
