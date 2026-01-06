Haberler

Nevşehir'de durdurulan bir otomobildeki gizli bölmede ruhsatsız tabanca ve fişek bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nevşehir'in Avanos ilçesinde durdurulan bir otomobilden ruhsatsız bir tabanca ve fişekler çıktı. Şüphelinin evinde ise 213 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Nevşehir'in Avanos ilçesinde otomobilinin gizli bölmesinde ruhsatsız tabanca ve 14 fişek bulunan şüphelinin adresinde ise 213 gram uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye görevi sırasında şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada, özel olarak yapılan gizli bölmenin içerisinde 1 ruhsatsız tabanca ve 14 fişek ele geçirildi.

Zanlının evindeki aramada ise 213 gram uyuşturucu madde bulundu.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 800 bin gencimize staj desteği sunacağız, günlük 1375 lira harçlık vereceğiz

Erdoğan'dan 800 bin gence müjde! İşte verilecek günlük harçlık miktarı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çin'den ABD'nin Maduro operasyonu sonrası yeni açıklama

Çin'den ABD'nin Maduro operasyonu sonrası yeni mesaj
Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket

Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket
Görüntü Konya'daki bir camiden! Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

Camide skandal görüntü! İzleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
Beşiktaş'ta deprem! Yıldız isim 'Ben ayrılmak istiyorum' dedi

Beşiktaş'ta deprem! Yıldız isim "Ben ayrılmak istiyorum" dedi
Çin'den ABD'nin Maduro operasyonu sonrası yeni açıklama

Çin'den ABD'nin Maduro operasyonu sonrası yeni mesaj
Cuesta, Galatasaray'ın kasasına yine para soktu

Galatasaray'ın kasasına yine para soktu
Kolombiya, Venezuela'dan mülteci akınına hazırlanıyor! Sınıra binlerce asker sevk edildi

Maduro kaçırıldı, o ülke mülteci akını için harekete geçti