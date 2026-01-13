Haberler

Avanoslu seramik ve çanak ustaları, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Nevşehir'in Avanos ilçesindeki çanak ve seramik ustaları, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli fotoğrafları inceleyerek tercihlerini belirledi.

Nevşehir'in Avanos ilçesinde çanak ve seramik ürünleri yapan ustalar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Çanak ve seramik ustaları, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Çanak ustası Mustafa Uluada, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" fotoğrafını, "Portre"de ise Gerald Anderson'un "Yüz aynası" karesini seçti.

"Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi", "Spor"da Cem Genco'nun "Çamur rugbisi" karelerini oylayan Uluada, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Berkan Çetin'in "İlk seferinde", "Günlük Hayat" kategorisinde ise İsa Terli'nin "Dolunay sefası" fotoğraflarını tercih etti.

Uluada, oylamaya sunulan fotoğraflar arasında seçim yapmakta zorlandığını belirterek, tüm karelerin birbirinden değerli olduğunu söyledi.

Ayşe Karataş ise "Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud İssa'nın "Gazze Şeridi'nde gıda krizi giderek derinleşiyor" fotoğrafını, "Portre"de ise Cem Özdel'in "Rastgeldi" karesini seçti.

"Haber" kategorisinde Mostafa Alkharouf'un "İsrail'e dur de!", "Spor"da Cem Genco'nun "Çamur rugbisi" karelerini tercih eden Karataş, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat", "Günlük Hayat" kategorisinde ise İsa Terli'nin "Dolunay sefası" fotoğraflarına oy verdi.

Karataş, fotoğrafları incelerken kimi zaman neşelendiğini, kimi zaman hüzünlendiğini ifade ederek, "Fotoğraflar çok etkileyici. En beğendiklerimi seçmeye çalıştım. Haberleri takip edemiyorduk fakat burada görselleri görerek Gazze'deki çocukların ve annelerin durumlarını gördük. Etkilenmemek mümkün değil." dedi.

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Ramazan Kösedağ - Güncel
