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Av Tüfeğiyle Oynarken Hayatını Kaybeden Çocuğun Aşık Veysel'i Canlandırdığı Görüntüler Ortaya Çıktı

Av Tüfeğiyle Oynarken Hayatını Kaybeden Çocuğun Aşık Veysel'i Canlandırdığı Görüntüler Ortaya Çıktı
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Siirt'te, 8 yaşındaki Tayyar Aygün av tüfeğiyle oynarken yaşanan bir kazada hayatını kaybetti. Kısa süre önce Aşık Veysel Şatıroğlu'nu canlandırdığı görüntüleri ortaya çıkan Tayyar, türkü söylerken kaydedilmiş anlarıyla hatırlanacak.

SİİRT'te, oynadığı av tüfeğinin ateş almasıyla hayatını kaybeden Tayyar Aygün'ün (8), halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nu canlandırdığı ve türkü söylediği görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Pervari ilçesine bağlı Çobanören köyünde meydana geldi. Tayyar Aygün, iddiaya göre, evde yalnız olduğu sırada av tüfeğiyle oyun oynarken tetiğe dokundu. Ateş alan tüfekten çıkan saçmalar Tayyar'ın vücuduna isabet etti. Kısa süre sonra eve gelen yakınları, çocuklarını kanlar içinde hareketsiz görünce, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Adrese gelen sağlık ekibi, Tayyar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Tayyar'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Çobanören köyünde toprağa verildi.

Tayyar Aygün'ün, geçen yıl okuldaki etkinlik kapsamında halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nu canlandırdığı görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Tayyar Aygün, kasket takıp, eline aldığı sazla Aşık Veysel Şatıroğlu'nun 'Uzun ince bir yoldayım' türküsünü seslendiriyor.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Aşık Veysel Şatıroğlu Kültür Sanat 3-sayfa Güncel Yaşam Siirt Kaza

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