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ATV şarampole yuvarlandı; 2 ağır yaralı

ATV şarampole yuvarlandı; 2 ağır yaralı
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Artvin'in Yusufeli ilçesinde kontrolden çıkan ATV'nin şarampole devrilmesi sonucu 11 yaşındaki Ömer Gem ile 17 yaşındaki Mert Gem ağır yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde şarampole devrilen ATV'deki Ömer Gem (11) ile Mert Gem (17), ağır yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde ilçenin Kaçkar Mahallesi Ahırlar mevkisinde meydana geldi. Yusufeli Barajı yakınında sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen ATV, stabilize yolda kontrolden çıkarak dik ve kayalık yamaçtan yuvarlandı. Kazada ATV'deki Ömer Gem ile Mert Gem, ağır yaralandı. Çevredeki köylülerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, bulunduğu yerden alınarak ilk müdahalesinin ardından Yusufeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından yaralılar, Artvin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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