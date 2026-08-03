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ATV Kazası Kurbanı Son Yolculuğuna Uğurlandı

ATV Kazası Kurbanı Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde ATV'nin devrildiği kazada hayatını kaybeden kadın Giresun'da defnedildi.

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde ATV'nin devrildiği kazada hayatını kaybeden kadın Giresun'da defnedildi.

Sis Dağı Yaylası'nın Hanyanı mevkisinde kullandığı ATV'nin devrilmesi sonucu yaşamını yitiren 25 yaşındaki Fatmanur Murat için Eynesil ilçesinin Ören beldesindeki Merkez Cami'de tören düzenlendi.

Törene, Murat'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ören Belde Belediye Başkan Vekili Eyüp Kara ile vatandaşlar katıldı.

Kılınan namazın ardından Murat'ın cenazesi beldedeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Kaynak: AA
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