Haberler

Arap Sendikalar Konfederasyonu'ndan HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'a destek mesajı Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Arap Sendikalar Konfederasyonu (ATUC) Genel Sekreteri Hind Benammar, Gazze'ye yönelik abluka ve saldırılara karşı dayanışma amacıyla Küresel Sumud Filosu'na katılan HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'a videolu destek mesajı gönderdi.

Arap Sendikalar Konfederasyonu (ATUC) Genel Sekreteri Hind Benammar, Küresel Sumud Filosu'na katılan HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'a videolu destek mesajı gönderdi.

HAK-İŞ'ten yapılan açıklamada, Arslan'ın İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırılar, abluka politikaları ve insani yardımların engellenmesine karşı uluslararası dayanışmayı büyütmek için Küresel Sumud Filosu'na katıldığı anımsatıldı.

Bu kapsamda, ATUC Genel Sekreteri Benammar'ın Arslan'a destek amacıyla video mesajı gönderdiği belirtilerek, Benammar'ın videodaki şu ifadeleri aktarıldı:

"Kardeşim Mahmut, Küresel Sumud Filosu'na katılımınızı gururla takip ediyor, bunun sendikal hareket adına tüm dünyaya güçlü bir mesaj verdiğini vurgulamak istiyoruz. Dünya genelindeki ve Arap bölgesindeki tüm çalışanlar ve sendikalar olarak, Gazze'de halkın maruz kaldığı acımasız kuşatma, gıda, su, ilaç ve korunma yoksunluğuna karşı sessiz kalmamız mümkün değildir. Bizler ATUC olarak, sizinle ve Küresel Sumud Filosu'na katılan tüm arkadaşlarımızla dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha teyit ediyor, Gazze'ye uygulanan ambargonun kaldırılması ve masum Filistinli vatandaşlara insani yardımların ulaştırılması amacıyla yürütülen tüm barışçıl girişimleri desteklediğimizi ifade ediyoruz. Sizin aracılığınızla, tüm Filistin halkının direnişine desteğimizi iletmenizi rica ediyor, selamlarımızı sunuyoruz."

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal
Adliyeye sevk edilen Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı: Paralar alacağıma karşılık gönderildi

Adliyeye sevk edilen Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Süper meyve' için 14 ülke Türkiye'nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor

'Süper meyve' için 14 ülke Türkiye'nin kapısında sıraya girdi
Kahramanmaraş'ta şantiyede yangın: 1 işçi öldü, 6 işçi yaralandı

Kahramanmaraş'ta şantiyede yangın: 1 işçi hayatını kaybetti
Antalya'da silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti

Gece yarısı kanlı hesaplaşma! 3 kişiyi silahla vurarak öldürdü
AK Parti ve CHP anlaştı! Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği Başkanı seçildi

AK Parti ve CHP anlaştı! Mansur Yavaş başkan seçildi
İsrail protestolarının damga vurduğu Eurovision'u Bulgaristan kazandı

İsrail protestolarının damga vurduğu Eurovısıon'u komşumuz kazandı
Duş almak için piknik tüpüyle su ısıttı; gaz sızıntısından zehirlenerek hayatını kaybetti

Yaşlı kadın banyoda ölü bulundu! Acı gerçek sonradan ortaya çıktı
Bakan Ersoy müjdeyi verdi: Halk plajı sayımızı 23'e çıkarıyoruz

Bakan Ersoy yaz öncesi müjdeyi verdi