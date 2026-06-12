Haberler

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde 2025-2026 akademik yılı mezuniyet töreni düzenlendi. 470 öğrenci, A Milli Futbol Takımı'na destek için Türk bayraklı geçiş yaptı. Vali ve Rektörün konuşmalarının ardından dereceye girenlere ödüller verildi.

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde (ATÜ), 2025-2026 akademik yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

ATÜ Tören Alanı'nda düzenlenen programda, fakülte ve meslek yüksekokullarından mezun olan 470 öğrenci, Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'na destek olmak amacıyla Türk bayraklı tören geçişi yaptı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından fakülte ve meslek yüksekokulu birincileri mezuniyet kütüğüne plaket çaktı.

Vali Mustafa Yavuz, törende, mezun öğrencilere Adana ve Adanalıların kapılarının her zaman açık olduğunu söyledi.

Mezun öğrencilere başarılar dileyen Yavuz, "Kalkınmada bina, yol, baraj, havalimanı ve sanayi tesisleri yapmak çok önemlidir ama en önemli yatırımın insana yapılan yatırım olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu açıdan üniversitelerimiz, gençlerimize ve insanımıza en iyi yatırımı yapıyorlar. Bu anlamda sizler, bu yatırımın hakkını vererek, inşallah en iyi şekilde ülkemize, milletimize, devletimize ve tüm insanlığa en güzel işleri yapacağınıza gönülden inanıyorum." diye konuştu.

ATÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Özen de liyakate ve başarıya önem verdiklerini dile getirdi.

Bir mezuniyeti daha geride bırakmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Özen, şunları kaydetti:

"Üniversite olarak yalnızca diploma veren bir kurum olmayı hiçbir zaman hedeflemedik. Bizler insan yetiştirmeyi hedefledik çünkü biliyoruz ki güçlü devletler yalnızca teknolojileriyle değil, karakter sahibi insanlarıyla yükselir. Bilgiye sahip olmak önemli, bilgeliğe sahip olmak ise çok daha değerlidir."

Konuşmaların ardından dereceye girenlere ödüllerin verildiği törende, öğrenciler keplerini havaya atarak mezuniyet coşkusu yaşadı.

Programa, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam
Zorlu maçta ilk gol geldi! Neler oluyor neler

Zorlu maçta ilk gol geldi! Neler oluyor neler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sadettin Saran kaza yaptığı lüks aracını satışa çıkardı! İstediği fiyat dudak uçuklattı

Ölümden döndüğü aracını satışa çıkardı! İstediği fiyat dudak uçuklattı
Avustralyalı çete liderinin firar yolculuğu özel jetin tuvaletinde son buldu

Dünyanın aradığı kartel lideri kaçarken öyle bir yerde yakalandı ki!
Dişlerin yeniden çıkmasını sağlayan ilaç insanlar üzerinde test edilmeye başlandı

İmplant ve protezin sonu geliyor: Çığır açacak ilaç 4 yıla piyasada
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin yüzde 46 oy aldığı kentte gövde gösterisi

CHP'nin yüzde 46 oy aldığı kentte gövde gösterisi: Şu anda karşımda...
ABD'ye girişine izin verilmeyen Somalili hakeme dev ödül

ABD'ye girişine izin verilmeyen Somalili hakeme dev ödül
Osimhen'e 120 milyon Euro'luk dev teklif! Anında cevap verildi

Osimhen'e çılgın teklif! 1 saniye bile düşünmeden cevap verildi

Ukrayna'dan 'Rus güvenlik servisleri askerlerimizi flört uygulamalarıyla hedef alıyor' iddiası

Rusya ile savaşan ülkenin askerlerine "cinsel ilişki tuzağı'