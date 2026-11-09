ATO ve TÜRMOB başkanları Atatürk’ü 88'inci yıl dönümünde andı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Atatürk'ün, ileri görüşlülüğü, kararlılığı ve milletine duyduğu sarsılmaz inançla yalnızca bir milletin kaderini değiştirmekle kalmadığını, gelecek nesillere de yol gösteren güçlü bir miras bıraktığını ifade etti.

Baran, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, milletin en zor şartlarda dahi bağımsızlığından ve geleceğinden vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya gösterdiğine dikkati çeken Baran, "Askeri zaferlerle kazanılan bağımsızlığımızı Cumhuriyet'imizin ilanıyla taçlandırmış, başlattığı ekonomik kalkınma hamleleriyle ülkemizin güçlü ve bağımsız bir geleceğe ilerlemesinin temellerini atmıştır. İleri görüşlülüğü, kararlılığı ve milletine duyduğu sarsılmaz inançla yalnızca bir milletin kaderini değiştirmekle kalmamış, gelecek nesillere de yol gösteren güçlü bir miras bırakmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, Atatürk'ün bıraktığı en önemli hedeflerden birinin, siyasi bağımsızlığı ekonomik bağımsızlıkla güçlendirmek ve ülkeyi çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine taşımak olduğunu bildirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Türk iş dünyasının temsilcileri olarak bizler de bu hedef doğrultusunda daha fazla üreten, katma değer oluşturan, teknolojisini geliştiren, dünya ile rekabet eden ve refahını artıran bir Türkiye için çalışmayı sürdürüyoruz. Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılında da akıl, bilim ve ilerleme anlayışını rehber edinerek ülkemizin ekonomik gücüne katkı sağlamayı, Atatürk'ün bizlere emanet ettiği değerli mirasa sahip çıkmanın bir gereği olarak görüyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyet'imizin kurucusu, Milli Mücadele'mizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 88'inci yıl dönümünde saygı, rahmet, minnet ve özlemle anıyorum. Ruhu şad olsun."

"Onun izinde yürümeyi ve ilkelerine sahip çıkmayı sürdüreceğiz"

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız da mesajında, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 88'inci yıl dönümünde saygı ve minnetle andıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Atatürk'ü anmak, bağımsızlık mücadelemizin hangi koşullarda kazanıldığını ve Cumhuriyet'le birlikte milletimizin kendi geleceğini belirleme gücüne nasıl kavuştuğunu hatırlamaktır. Atatürk, dün olduğu gibi bugün de ilkeleriyle ve düşünceleriyle bizler için aydınlık, çağdaşlık, özgürlük yolumuzu aydınlatmaktadır. Atatürk'ü özlemle anarken bizlere emanet ettiği Cumhuriyet'i gelecek kuşaklara taşıma kararlılığımızı yineliyoruz. Onun izinde yürümeyi ve ilkelerine sahip çıkmayı sürdüreceğiz."

Kaynak: AA