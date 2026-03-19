Adana'da ATM'ye zarar veren şüpheli yakalandı
Adana'nın Seyhan ilçesinde bir bankaya ait ATM'ye levye ile zarar veren şüpheli, emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayda ATM'de hasar meydana geldi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çınarlı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bir bankaya ait ATM'ye levye ile zarar verildiği ihbarı üzerine bölgeye sevk edildi.
Olay yerine ulaşan ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.
ATM'de hasar meydana geldiği öğrenildi.
Kaynak: AA / Fikret Kavğalı