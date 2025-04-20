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ATM'de Silahlı Para Çekme Girişimi: Şüpheli Serbest Bırakıldı

ATM'de Silahlı Para Çekme Girişimi: Şüpheli Serbest Bırakıldı
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Ataşehir'de uzun namlulu silahla ATM'ye gelerek para çekmeye çalışan M.S.D., polis tarafından gözaltına alındı. 'Halkı korku ve paniğe sürüklemek' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

ATAŞEHİR'de uzun namlulu silahla para çekmek için ATM'ye gelen şüpheli M.S.D. ihbar üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 'Halkı korku ve paniğe sürüklemek' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüpheli ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Olay, 18 Nisan Cuma Günü saat 15.00 sıralarında Kayışdağı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre M.S.D., elinde uzun namlulu silahla para çekmek için ATM'ye geldi. Silahı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki ifadesinde silahın gerçek olmadığını söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayına gönderilen şüpheli, 'Halkı korku ve paniğe sürüklemek' suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi. Şüpheli M.S.D. hakimlikteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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