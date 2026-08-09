Haberler

Antalya'da Atlı Polisler Turistlerin ve Vatandaşların Gözdesi

Antalya'da Atlı Polisler Turistlerin ve Vatandaşların Gözdesi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da yaz sezonunda sahil ve parklarda devriye gezen atlı polisler, güvenlik sağlarken turistlerin ve çocukların yoğun ilgisini çekiyor. Vatandaşlarla iletişimi güçlendiren ekipler, olası olaylara karşı caydırıcılık oluşturuyor.

Antalya'da yaz sezonunda yerli ve yabancı turistlerin yoğun olarak bulunduğu sahil ve parklarda görev yapan atlı polisler, sağladıkları güvenliğin yanı sıra vatandaşların ve turistlerin ilgisini çekiyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi bünyesindeki Atlı Polis Grup Amirliği ekipleri, özellikle turistik bölgelerde devriye faaliyetlerini sürdürüyor.

Motorlu araçların ulaşmakta zorlandığı alanlarda görev yapan atlı polisler, görünürlükleri sayesinde olası olaylara karşı caydırıcılık sağlarken vatandaşların huzur ve güvenliğinin korunmasına katkıda bulunuyor.

Sahil bandı, park ve bahçelerin yanı sıra spor müsabakaları, kortejler ve çeşitli organizasyonlarda da görev alan ekipler, ihtiyaç halinde il dışındaki görevlere de katılıyor.

Yaklaşık 20 yıl önce kurulan Atlı Polis Grup Amirliğinde görev yapan atlar, her devriye öncesinde bakımdan geçiriliyor ve eğitim alanında çeşitli çalışmalara tabi tutuluyor.

Atların farklı koşullara uyum sağlaması amacıyla ses, ışık, ateş ve dumana karşı duyarlılık, toplumsal olaylarda kontrollü hareket etme ve süratli koşu eğitimleri gerçekleştiriliyor.

Önce atlarla, sonra polislerle iletişim kuruyorlar

Atlı Polis Grup Amirliğinde görevli polis memuru Davut Kaymaz, AA muhabirine, yaz döneminde Antalya'ya gelen yerli ve yabancı turistlerin güvenli bir ortamda tatillerini geçirebilmeleri için sahil bandı ile park ve bahçelerde devriyeleri yoğunlaştırdıklarını söyledi.

Atlı polislerin ilgi gördüğünü belirten Kaymaz, özellikle çocukların atları gördüklerinde büyük heyecan yaşadığını ve çok sayıda kişinin fotoğraf çektirmek istediğini ifade etti.

Yabancı turistlerin de atlı polisleri ilgiyle karşıladığını anlatan Kaymaz, "Vatandaşlarımız önce atlarla ilgileniyor, ardından bizimle iletişim kuruyor. Bu durum polis ile vatandaş arasındaki diyaloğun güçlenmesine katkı sağlıyor." dedi.

Kaymaz, atlı polislerin görev yaptığı alanlarda görünürlüğün önemli caydırıcılık unsuru olduğunu vurgulayarak, sahil bandı ve parklardaki devriyelerin olası olayların önlenmesine katkı sunduğunu kaydetti.

Bir çocuğun atlarla iletişimi unutulmadı

Görev sırasında yaşadığı anısını da paylaşan Kaymaz, tedavi gören engelli çocuğun atları gördükten sonra normalde göstermediği şekilde iletişim kurmaya çalıştığını anlattı.

Bu anın kendilerini duygulandırdığını belirten Kaymaz, atlı polislerin yalnızca güvenlik hizmeti sunmadığını, vatandaşlarla iletişim kurulmasına da katkı sağladığını dile getirdi.

Kaymaz, yaz döneminde sahil bandı ve parklarda ikişer atlı ekip halinde görev yaptıklarını, turizmin yoğun olduğu bölgelerde devriyelerin aralıksız devam ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
Gözaltındaki UltrAslan taraftar grubunun lideri Sebahattin Şirin'in evinden cephanelik çıktı

Ultraaslan liderinin evinden neler çıktı neler!
Demirtaş'tan TBMM'ye tarihi mesaj: Bu süreç al ver süreci değil

Yarın gelecek yasa öncesi... Demirtaş'ın mektubu Meclis'te okundu
İstanbul'da suç örgütü operasyonu: Firari şüpheli tırın gizli bölmesinde yakalandı

Karacellat, tırın dorsesinden çıktı
Çarşaf giyip husumetlisini vuran şüpheli, takside yakalandı

Dakikalar sonra gerçek anlaşıldı
Çete liderinin annesinin cenazesine çelenk yağdı

Sanki kahraman! Annesinin cenazesine çelenk yağdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'ye sürpriz golcü

Herkes Lukaku derken... Fener'de golcü transferinde büyük ters köşe
Okan Buruk'u bekleyen büyük tehlike

Okan Buruk'u bekleyen büyük tehlike
Ünlü oyuncu Alina Boz ve Umut Evirgen çiftinden bebek müjdesi: Kızları geliyor

Aile genişliyor: Ünlü çiftin çocuğunun cinsiyeti belli oldu

Terliğini almak isterken ırmağa düştü: 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Değer miydi çocuk! Terliğinin peşinden gitti cansız bedeni çıkarıldı
Süper Lig devlerinin hedefindeki Marcus Rashford, yatta 7 kadınla görüntülendi

Süper Lig devlerinin hedefindeki yıldız, yatta 7 kadınla görüntülendi
Valiliğin yasağına rağmen denize giren genç hakem boğularak hayatını kaybetti

Yasağa rağmen denize giren genç hakem boğularak hayatını kaybetti
Karadeniz'de İHA paniği! Kıyıya yaklaşınca SAS komandoları harekete geçti

İlçeyi ayağa kaldıran olay! SAS komandoları hemen harekete geçti