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Atlantik sezonunun ilk tropikal fırtınası Arthur ABD'nin körfez kıyılarını etkiliyor

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Atlantik kasırga sezonunun ilk tropikal fırtınası Arthur, şiddetli yağışlarla ABD'nin körfez kıyılarında etkili olmaya başladı. Yetkililer, özellikle Texas, Louisiana, Mississippi, Alabama, Georgia ve Florida'da sel riskine karşı uyarılarda bulundu.

Atlantik kasırga sezonunun ilk tropikal fırtınası Arthur, şiddetli yağışlarla ABD'nin körfez kıyılarında etkili olmaya başladı.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC), Meksika'nın doğusu ve Meksika Körfezi üzerinde günlerdir etkili olan rüzgarların Tropikal Fırtına Arthur'a dönüştüğünü açıkladı.

NHC Direktörü Michael Brennan, düzenlediği basın toplantısında, Houston'da ani sel uyarılarının yayımlanmaya başlandığını belirterek, fırtınanın merkezi bölgeden geçtikten sonra da yeni uyarıların gelebileceğini söyledi.

Brennan, "Arthur'dan kaynaklanan en büyük tehdit, günlerce sürebilecek yoğun yağışların yaşamı tehdit eden ani sellere neden olma ihtimalidir." ifadesini kullandı.

Fırtınanın merkezinin, Texas eyaletindeki Port O'Connor bölgesinin yaklaşık 65 kilometre kuzeydoğusunda bulunduğu ve maksimum sürekli rüzgar hızının saatte yaklaşık 64 kilometreye ulaştığı aktarıldı.

Yetkililer, Louisiana, Mississippi, Alabama, Georgia ve Florida'nın kuzeybatı kesimlerinde cumaya kadar sel riskinin yüksek olduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Dilara Karataş
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