Atkaracalar'da Deprem Bölgesine Yardım Kermesi Düzenlendi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler sonrası yardım için Atkaracalar ilçesinde kermes düzenlendi. Şehit Hakkı Çelik Çok Programlı Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen kermeste, vatandaşların evlerinde hazırlayıp getirdikleri gıda ürünleri ve öğrenciler tarafından yapılan resimler yer aldı. Vali Abdullah Ayaz da kermese katılarak emeği geçenlere teşekkür etti.