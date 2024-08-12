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Yunanistan'da yangın nedeniyle 2 hastane tahliye edildi

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Yunanistan'ın Varnava bölgesinde ağaçlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. İçi dumanla dolan Penteli Çocuk Hastanesi ile 414. Askeri Hastanesi tahliye edildi.

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Varnava'da başlayan ve şiddetli rüzgar nedeniyle Attiki'nin çeşitli bölgelerine yayılan yangın nedeniyle iki hastanenin tahliye edildiği bildirildi.

Yunan basınında çıkan haberlerde, ağaçlık alandaki yangının bu sabah erken saatlerde rüzgarın etkisiyle Penteli Çocuk Hastanesi ile 414. Askeri Hastanesi yakınına ulaştığı belirtildi. Bunun üzerine yetkililerin, bölgede bulunan hastanelerin tahliye edilmesi kararı aldıkları kaydedilen haberlerde, çocuk hastanesinin içinin dumanla dolduğu ve tahliye kararının geç alındığı ifade edildi.

RÜZGARIN ŞİDDETİNİ ARTIRMASI BEKLENİYOR

Yunanistan İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Vasilyos Vathrakoyannis, yaptığı acil durum bilgilendirmesinde, bir itfaiyecinin yangına müdahale sırasında yaralandığı ve vücudunun çeşitli bölgelerinde ikinci derece yanıklar oluşması nedeniyle hastaneye kaldırıldığını söyledi. Tüm ekiplerin gece boyunca zorlu bir mücadele verdiğini belirten sözcü, tüm çabalara rağmen yangının hızla yayıldığı ve Penteli Dağı'na ulaştığını ifade etti. Vathrakoyannis, "Maalesef, rüzgarın şiddetinin önümüzdeki saatlerde artması bekleniyor ve bu nedenle yangının devam ettiği bölgelerdeki vatandaşların yetkililerin talimatlarına uyması gerekiyor." dedi.

ÇOK SAYIDA EV ZARAR GÖRDÜ

Dün öğleden sonra çıkan yangına bugün 500'den fazla itfaiyeci, 152 itfaiye aracı, çok sayıda gönüllü, 17 yangın söndürme uçağı ve 15 helikopter müdahale ediyor. Çok sayıda evin zarar gördüğü yangında polis, çoğunluğu yaşlı ve uyarıları dikkate almayan 200'den fazla kişiyi tahliye etti.

KIRMIZI ALARM VERİLMİŞTİ

Meteoroloji uzmanları ve hükümet yetkilileri, perşembe gününe kadar hava koşulları nedeniyle vatandaşları artan orman yangınları konusunda uyarmış, İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vassilis Kikilias da ülkenin yarısının "kırmızı alarm" altında olacağını belirtmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Yunanistan İtfaiye Çocuk Atina Dünya Güncel Haberler

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