Atina-GKRY-İsrail elektrik hattında muğlaklık formülünün işletildiği iddia edildi

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Yunanistan-Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve İsrail arasında elektrik hattı projesi için "muğlaklık" formülünün işletilmeye çalışıldığı iddia edildi.

Yunan Kathimerini gazetesinin isimsiz hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Atina yönetimi ve projeye dahil ettiği Fransız şirket, "Türkiye ve Yunanistan'ı rahatsız etmeyecek bir formül" üzerinde çalışıyor.

Atina ve Paris'in üzerinde çalıştığı formül, projenin büyük bir bölümünü üstlenen Fransız Nexans firmasının Kaşoz ve Kerpe adalarının doğusundaki bölgede projeye ilişkin yapılacak deniz tabanı araştırmaları için Ankara'yı 26 Ekim civarında bilgilendirmesini içeriyor.

Plana göre, Nexans, Türkiye'yi bilgilendirirken Yunanistan ile imzaladıkları anlaşmanın öngördüğü şekilde Atina yönetiminden de izin isteyecek ve sorun, "muğlaklık" temelinde çözüme kavuşturulacak.

Türkiye'nin bu bilgilendirmeyi izin olarak göreceği ileri sürülen haberde, Yunanistan ve Fransa için ise bu bilgilendirmenin onay talebi ile eşdeğer görülmeyeceği savunuluyor.

Öte yandan, gazeteye göre, bazı analistler hem Türkiye hem de Yunanistan'ın NAVTEX yayımlamasıyla, her iki tarafın da yasal tezlerini koruyacak bir çözümü de olası görüyor.

Yunanistan Dışişleri Bakanı

Vradini gazetesine konuşan Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ise kablo güzergahının zaten Türkiye'nin bölgede ilan ettiği deniz parkı sahalarının güneyinden geçtiğine işaret ederek güzergahı değiştirmek için bir neden olmadığını savundu.

Yerapetritis, projeye ilişkin kablo döşeme sürecinin ilk başta kararlaştırılan güzergahta gerçekleşeceğini ve Türkiye'den herhangi bir izin talep etmeden sürdürüleceğini ileri sürdü.

Milli Savunma Bakanlığının konu hakkında açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı Basın Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk 1 Ekim'deki Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısında, uluslararası hukuk uyarınca Türkiye'nin kıta sahanlığında icra edilecek her türlü kablo/boru döşeme veya bilimsel araştırma faaliyetlerinin kıyı devleti olan Türkiye'yle önceden koordine edilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Aktürk, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de KKTC ve Libya ile akdettiği Deniz Yetki Alanı Sınırlandırma Anlaşmaları ile şekillenen ve 18 Mart 2020 tarihinde Birleşmiş Milletlere (BM) deklare ettiği kıta sahanlığında kıyı devleti olmaktan kaynaklanan hak ve yetkileri çerçevesinde kıta sahanlığında izinsiz hiçbir faaliyete izin vermeyeceğine dikkat çekmişti.

Kaynak: AA