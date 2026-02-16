Yunanistan'da taksiciler 17-19 Şubat'ta grev yapacak

Yunanistan'ın başkenti Atina'da taksiciler yarından itibaren 3 günlük greve gitmeye hazırlanıyor.

Attiki Taksiciler Sendikasından (SATA) yapılan açıklamada, Atina'nın da dahil olduğu Attiki bölgesinde taksilerin 17-19 Şubat'ta greve gideceğini ve hiçbir şekilde hizmet vermeyeceğini duyurdu.

Açıklamada, taksicilerin, elektrikli araç kullanımına geçişte kademeli bir plan uygulanması, şoförlü araç kiralanmasına yönelik çerçevenin netleştirilmesi, taksilerin de otobüslere ayrılan şeritleri kullanabilmesi, vergi yükünün azaltılması gibi talepleri olduğu aktarıldı.

Sendikanın açıklamasında, bu taleplere hükümetin kulak vermemesi halinde taksilerin süresiz greve de gidebileceği kaydedildi.