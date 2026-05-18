Yunanistan'da İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı protesto edildi

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na İsrail'in saldırısını protesto eden eylemciler, Dışişleri Bakanlığı önünde toplandı. Filistin bayrakları açan grup, aktivistlerin serbest bırakılmasını talep etti.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Gazze Şeridi'ne yönelik ablukayı kırmak ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'na saldıran İsrail protesto edildi.

Filistin'e destek veren kuruluşlar ile sol görüşlü örgütlerin destekçileri, Atina'daki Dışişleri Bakanlığı binası önünde toplandı.

Eylemciler, Gazze Şeridi'ne yönelik ablukayı kırmak ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'na bağlı teknelere İsrail ordusu tarafından bugün yapılan saldırıyı ve filo üyelerinin alıkonulmasını protesto etti.

İsrail'in tüm aktivistleri serbest bırakmasını isteyen eylemciler, bakanlık binası önünde Filistin bayrakları ve üzerinde "Ellerinizi Filistin'den çekin" yazılı pankart açtı.

Eylemde "Filistin'e özgürlük" sloganları atıldı.

İsrail ordusu, bugün Gazze'ye doğru uluslararası sularda seyir halindeyken 39 ülkeden 426 aktivistin yer aldığı filoya, yeni bir saldırı düzenledi ve çok sayıda aktivisti hukuka aykırı şekilde alıkoydu.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan
