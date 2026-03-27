Haberler

Yunanistan'da ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları protesto edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla düzenlenen eylemde, eylemciler Yunanistan'ın savaşa karışmamasını ve ABD ile NATO üslerinin kapatılmasını talep etti.

Yunanistan Komünist Partisine bağlı İşçi Sendikası PAME'nin çağrısıyla düzenlenen eyleme, öğrenci birlikleri, sendikalar ve sol partiler katıldı.

Eylemciler, ABD ve İsrail'in İran'a karşı saldırılarını kınadı ve "bölgede barış" çağrısı yaptı.

Yunanistan'ın bölgede yaşananlara ülke olarak karışmamasını isteyen eylemciler, daha sonra ABD'nin Atina Büyükelçiliği'ne doğru yürüdü.

Eylemciler, "Yunanistan savaşa karışmasın", "(Yunanistan'daki) ABD ve NATO Üsleri kapansın" yazılı pankartlar taşıdı.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan
İran'dan İsrail'e peş peşe füze saldırıları

Trump'a ateşkes ilan ettirecek görüntüler! Bu gece hasar çok büyük
Evini satıp, yerine aldığı şey bomba: Dalga geçenler görecek

Evini satıp, yerine aldığı şey bomba: Dalga geçenler görecek
Serdar Dursun, Arda Güler'in 68 metreden attığı golü denedi! İşte sonuç

Arda Güler'in 68 metreden attığı golü denedi! İşte sonuç
Van Dijk'tan Galatasaray'a olumlu sinyal

Galatasaray'a olumlu sinyal!
İntihar eden fenomen Kübra Karaaslan'ın imam babasından ilk sözler

İntihar eden fenomenin imam babasından ilk sözler
A Milli Takımımız tarihi maçı bu stadyumda oynayacak

Tarihi maç burada oynanacak
İşte Ufuk Özkan'ın son hali

Ufuk Özkan'dan uzun zaman sonra paylaşım! İşte son hali