Afrika tozu, Atina'da gökyüzünü sarıya boyadı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da lodosun etkisiyle gökyüzü Afrika tozuyla sarıya döndü. Bu durum, kronik solunum sıkıntısı yaşayanları zorladı ve Akropolis tapınağının görünürlüğünü etkiledi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da gökyüzü Afrika tozu etkisiyle sarıya büründü.

Lodos etkisine giren Atina'da gökyüzü Afrika'dan gelen tozun etkisiyle renk değiştirdi.

Gökyüzü sarıya dönerken, kronik solunum sıkıntısı yaşayanlar için nefes almak zorlaştı.

Toz nedeniyle, Akropolis tapınağının dahi görünürlüğü azaldı.

Yunanistan'ın güney bölgelerinde yoğun olarak etkili olan Afrika tozu, Atina'nın yanı sıra Mora Yarımadası, Kiklad Adaları, Eğriboz Adası'nda da etkili oldu.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan
