Atina'da Filistin'e Destek Gösterisi

Atina'da Filistin'e Destek Gösterisi
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Yunanistan'ın başkenti Atina'da, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto eden kalabalık bir grup, Parlamento binası önünde toplandı. Eylemciler, 'Filistin'e özgürlük' sloganları atarak, İsrail'in saldırılarını durdurmasını talep etti. Gösteriye katılan ünlü oyuncu Vasilis Kukalani, Batı'nın desteğiyle Filistin halkına yönelik saldırıların arttığına dikkat çekti.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi.

Başkentteki Sintagma Meydanı'nda bulunan Parlamento binası önünde bir araya gelen eylemciler, " Filistin'e özgürlük" sloganları attı, İsrail'in saldırılarını durdurmasını talep etti.

Göstericiler, son günlerde kruvaziyer gemileriyle bazı Yunan adalarına gelen İsrailli turistlere yönelik protestolara müdahale eden Yunan polisini de kınadı.

Eyleme katılan ünlü Yunan oyuncu Vasilis Kukalani, AA muhabirine, "Bu halkı ilk kez yok etmeye çalışmıyorlar, fırsat arıyorlar. Bunu çok uzun zamandır istiyorlardı. Batı dünyasının da desteğini alıyorlar. Öyle bir seviyeye geldi ki ne yalan söyleyebilirsin ne olmuyormuş gibi yapabilirsin. İsrail ve Batı güçlerinin niyeti artık çok net." dedi.

"Savaşı durdurun" platformunda gönüllü aktivist olan Lee Koveni de "Bugün Filistin'e destek hareketine yapılan baskıları da protesto etmek için buradayız." ifadesini kullandı.

Koveni, Rodos Adası'nda polisin eylemcilere müdahalesine dikkati çekerek, "Eylemciler olması gerekeni yapıyor. İsrail'in şu an yaşanan soykırımı durdurmasını, orada neden olduğu açlığa son vermesini istiyor. Biz Filistin ile birlikte tarihin doğru tarafındayız." diye konuştu.

İsrailli turistleri taşıyan kruvaziyer gemisini, bu hafta yolcu indirmek için yanaştığı Rodos ve Girit adalarında İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto eden eylemciler karşılamıştı. Her iki eylemde de bazı göstericiler Yunan polisi tarafından gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel
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