Atina'da 'Başka Ülkede Aile Olmak' Söyleşisi Düzenlendi

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Türkiye'nin Atina-Pire Başkonsolosluğu, "2025 Aile Yılı" kapsamında "Başka Ülkede Aile Olmak" temalı söyleşi düzenledi.

Türkiye'nin Atina-Pire Başkonsolosu Işıl Işık Civelik'in ev sahipliğinde düzenlenen söyleşide, Yunanistan'da yaşayan psikoterapist Ayşegül Sağlam Tsoukos, katılımcılarla "Başka Ülkede Aile Olmak" konusunu irdeledi.

Tsoukos'ın sunumunda başka ülkede birey olarak yaşamanın ve burada aile hayatını sürdürmenin zorlukları ele alındı, çözüm yolları arandı. Katılımcılar paylaştıkları deneyimlerle söyleşiye katkıda bulundu.

Başkonsolos Civelik, AA muhabirine, aile için en önemli unsurun uyum olduğunu vurguladı.

Civelik, "Aile içerisinde çiftler Türk-Yunan da olsa, Türk-Türk de olsa fark etmiyor. Önemli olan insanların uyumlu bir şekilde yaşaması ve mutlu bir hayat yaşama isteği. Daha çok ona inanıyorum. Mutlu aile, mutlu toplum, mutlu çocuk ve mutlu nesiller (anlamına gelir)." dedi.

Tsoukos ise ailenin bir bireyin kurduğu en erken, en derin ilişki biçimi olduğunu belirterek, aile ilişkisinin ilk kez içine doğulan aile ile kurulduğuna dikkati çekti.

İçinde doğulan aileden ayrılmanın herkesin yaşadığı normal bir süreç olduğuna işaret eden Tsoukos, şu değerlendirmelerde bulundu:

"En çok da kendi ailemizi kurduğumuz zaman bu ayrılığı yaşıyoruz. Tabii bu ayrılığın getirdiği bazı sorumluluklar oluyor. Artık kendi kararlarımızı alıyoruz, kendi değerlerimize göre hareket ediyoruz. Başka bir kişiyle beraber ortak bir gelecek inşa etmek üzerine başlıyoruz ve ailemizin kendi bireylerini oluşturmaya başlıyoruz."

Tsoukos, insanın hem yetişkin hem de çocukluk hayatının en temel öğelerinden birinin aile olduğunu vurguladı.