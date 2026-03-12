Atina'da, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarına karşı eylem düzenlendi

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını kınamak üzere eylem yapıldı.

Atina'daki Sintagma Meydanı'nda toplanan kalabalık, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını kınadı.

Saldırıların durmasını isteyen eylemciler, daha sonra sloganlar eşliğinde ABD'nin Atina Büyükelçiliğine yürüdü.

Yürüyüş sırasında üzerlerinde "Ellerinizi İran, Lübnan ve Filistin'den çekin" yazılı pankartlar taşıyan eylemciler, ABD'nin ve NATO'nun Yunanistan'daki üslerinin de kapatılmasını istedi.

Eyleme katılanlar, Filistin bayraklarıyla "Filistin'e özgürlük" sloganları da attı.