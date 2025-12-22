Haberler

Yunanistan'ın Başkenti Atina'da Düzenlenen Noel Baba Kostümlü Koşu Renkli Görüntüler Oluşturdu

Güncelleme:
Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen Noel Baba Koşusu'na, Noel Baba kıyafetleri giymiş binlerce koşucu katıldı. Hayır amaçlı düzenlenen etkinlik, 2,8 kilometrelik bir parkurda gerçekleştirildi.

ATİNA, 22 Aralık (Xinhua) -- Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen 2025 Atina Noel Baba Koşusu'na katılan insanlar, 21 Aralık 2025.

Noel Baba kıyafetleri giyen binlerce koşucu, her yıl düzenlenen Atina Noel Baba Koşusu'na katıldı. Tatil dönemi kapsamında düzenlenen hayır amaçlı koşu 2,8 kilometrelik bir parkurdan oluşuyor. (Fotoğraf: Marios Lolos/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
500

