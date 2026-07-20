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Bingöl'de telef olan atın yavrusu, gömülmeye götürülen annesinin peşinden ayrılmadı

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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde telef olan at, iş makinesiyle gömülmek üzere taşınırken yavrusu 3 kilometre boyunca peşinden koştu. Duygusal anlar kameraya yansıdı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde telef olan atın yavrusu, gömülmek üzere yüklendiği iş makinesiyle taşınan annesinin peşini bırakmadı.

Kale Mahallesi'nde bir atın arazide telef olduğu ihbarı üzerine Karlıova Belediyesi ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler, telef olan atı ilçe kırsalında gömmek için kepçenin yükleyici kısmına aldı.

Annesi iş makinesine yüklenen tay, bir süre aracın etrafında dolandı.

Aracın hareket etmesiyle koşmaya başlayan tay, kara yoluna çıkan araçla yaklaşık 3 kilometre ilerledi.

Atın yavrusunun annesinin peşinden ayrılmama anları, belediye personeli tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Telef olan at, Borhane bölgesinde açılan çukura gömüldü.

Tay ise daha sonra sahibi tarafından yakalandı.

Kaynak: AA / Bülent Temiz
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