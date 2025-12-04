Kaçan at üzerinde 300 metrelik dehşet!

Fabrikada işçi olarak çalışan, 2 çocuk babası Selçuk Fidan, ailesiyle birlikte Bolu'da kültür ve köy gezisine katıldı. Fidan, oğlu Berat Emir'in (8) binmekten son anda vazgeçtiği ata bindi. Telefon kamerasını açarak ilerleyen Selçuk Fidan, birkaç saniye sonra atın kontrolsüz şekilde koşmaya başlamasıyla panik yaşadı. Fidan, 'Gidiyor bu. Dur' diyerek bağırdı ve korkunca ata tutunmak için video kaydını kapatamadan telefonu cebine koydu. Hızlanan at, yaklaşık 300 metre boyunca koşarak ormana doğru ilerledi ve bölgedeki başıboş atların yanında durdu. Bu anı fırsat bilen Selçuk Fidan, attan atlayarak olayı yara almadan atlattı.

'KENDİMİ ATTAN ATTIM'

Yaşadıklarını anlatan Fidan, "Telefonla doğayı çekerken bir anda sert bir dönüş yaptı. O heyecanla telefonu cebime attım. At çok hızlandı, tahminen 70 kilometreye yakın bir hızla gidiyorduk. Eşim ve ailemin yanından geçerken beni görmediklerini sandım. Ormana doğru girince artık durmayacağını düşündüm. Ama 300 metre sonra kendiliğinden durdu. Diğer atlarla otlamaya başlayınca hemen kendimi attan attım" dedi.

'UNUTULMAZ BİR ANI OLDU'

Atın sahibinin yanına geldiğinde şaşkınlık yaşadığını belirten Selçuk Fidan, "Bana, 'Ne kadar profesyonelsin' dedi. Ben de 'Profesyonel değilim, at beni kaçırdı' dedim. Aileme dönüp anlattığımda önce 'Geçmiş olsun' dediler, sonra gülmekten konuşamadılar. Video sosyal medyada yayılınca çok kişi aradı, hem geçmiş olsun diyorlar hem de gülüyorlar. Bu olay hayatımda unutulmaz bir anı olarak kalacak" ifadelerini kullandı.

'BU SPORU YAPMAK İSTİYORUM'

Yaşadığı tehlikeye rağmen binicilik sporuna ilgi duyduğunu söyleyen Fidan, "Keşke imkanım olsa gidip o ata bir çuval yem verebilsem. Bundan sonra bunun peşini bırakmayacağım. Deneyimli hocalarla bu sporu yapmak istiyorum. Gerçekten zevkli ama kesinlikle eğitmen eşliğinde yapılması gerekiyor" diye konuştu.