Atılım Üniversitesi Mühendislik Bilimleri ve Araştırmaları Öğrenci Kongresi gerçekleştirildi

Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yılser Devrim: "Özellikle öğrencilerin araştırma ekosistemine lisans seviyesinde girmeleri bizim için çok önemli"

ANKARA - Atılım Üniversitesi öğretim kadrosu, hem lisans hem de lisansüstü öğrencilerinin araştırma ekosisteminde yer alabilmesi için araştırma çıktılarını paylaşabilecekleri Mühendislik Bilimleri ve Araştırmaları Öğrenci Kongresi'ni gerçekleştirdi.

Atılım Üniversitesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen ve bundan sonraki yıllarda da gerçekleştirip geleneksel hale getirilmesi planlanan Mühendislik Bilimleri ve Araştırmaları Öğrenci Kongresi, 20 farklı üniversiteden öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı ve aynı zamanda Atılım Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Yılser Devrim, gerçekleştirilen kongre ile öğrencilerin araştırma ekosistemine daha fazla dahil olabilmesi için bu kongrenin önemine vurgu yaparak, "Bu yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz Atılım Üniversitesi Mühendislik Bilimleri ve Araştırmaları Öğrenci Kongresi hem lisans hem de lisansüstü öğrencilerimizin katılımlarıyla gerçekleştirilen bir konferans. Bu yıl ilkini gerçekleştirdik ama her sene devam ederek geleneksel hale getirmek istiyoruz. Bu konferans çerçevesinde lisans ve yüksek lisans öğrencileri yaptıkları araştırmaları bizlere sunacaklar. Özellikle öğrencilerin araştırma ekosistemine lisans seviyesinde girmeleri bizim için çok önemli. Bu anlamda öğrencilerimizi teşvik ettiğimize inanıyoruz. Biz bilim insanlarına ve lisansüstü öğrencilere yönelik konferanslar sıklıkla yapılıyor. Ancak lisans öğrencilerine yönelik bu gibi konferansların yapılması da öğrencilerin gelecekteki kariyerleri açısından oldukça önemli. Konferansımıza farklı üniversitelerden de yoğun bir katılım var. Değişik mühendislik alanlarından farklı konular işleniyor. Üniversitemizde 14 farklı mühendislik bölümü var. Öğrenciler 20 farklı üniversiteden katılım göstererek sunumlarını gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.

"Son yıllara baktığımız zaman lisans öğrencileri araştırma ekosisteminin içinde daha aktif rol almaya başladı"

Atılım Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serkan Eryılmaz, öğrencilerin araştırarak öğrenmeyi tercih ettiklerini bildikleri için bu kongrenin gerçekleştirilmesinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Son yıllara baktığımız zaman lisans öğrencileri araştırma ekosisteminin içinde aktif rol almaya başladı. Lisans öğrencileri birtakım dersleri araştırarak öğrenmeyi tercih ediyorlar. Elbette lisans öğrencileri çeşitli araştırma faaliyetlerinde bulunuyor, bitirme projeleri hazırlıyorlar. Üniversitemize özgün bir lisans araştırma projeleri programımız var. Bu sayede öğrencilerimiz araştırma grupları içerisinde aktif rol alıyorlar. Düzenlemiş olduğumuz Mühendislik Bilimleri ve Araştırmaları Öğrenci Kongresi'yle öğrencilerimize elde etmiş oldukları araştırma çıktılarını sunabilecekleri bir ortam sağlamaya çalıştık. Bu kongre ile hem lisans hem de lisansüstü seviyede öğrenim görmekte olan öğrencilerin araştırma çıktılarını sunmaları için bir ortam sunmuş olduk. Farklı öğrenci topluluklarıyla, çeşitli disiplinlerdeki öğrenci gruplarıyla bir araya geldiğimizde kendilerinden aldığımız geri bildirimlerde araştırma ile birlikte daha etkin kazanım sağladıklarını gözlemliyoruz. Mühendislik bilimlerine baktığımız zaman evet öğrenilmesi gereken birtakım dersler var ama bunların laboratuvar ortamında araştırma ile desteklenmesi, konuların çok daha kolay öğrenilmesini sağlıyor" diye konuştu.