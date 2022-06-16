Atila Sertel: Uydu Kiraları TL'ye Çevrilip Ödenebilir Seviyeye Çekilsin, Televizyonlar Yaşasın

TÜRKSAT'ın bilanço ve hesaplarının görüşüldüğü TBMM'deki KİT Komisyonu toplantısında, televizyon kanallarından dolar üzerinden alınan uydu kiralarının Türk lirasına çevrilmesi ve fiyatlarda indirime gidilmesi gündeme geldi. CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'in önerisine MHP ve AKP milletvekilleri de destek verdi. Sertel, "Kiralar ödenebilir seviyeye çekilsin, televizyonlar yaşasın" dedi. Ancak TÜRKSAT Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, mevcut uygulamayı savundu.

Atila Sertel, TÜRKSAT'ın bilanço ve hesaplarının görüşüldüğü TBMM'deki KİT Komisyonu toplantısında konuştu. Yerel televizyon kanallarının güçlükle ayakta durduğunu belirten Sertel, "Uydu kiralarının dolar üzerinden alındığı, en düşük aylık kiranın 80 bin lira olduğu bir dönemde kira bedellerinin ödenebilir bir seviyeye çekilmesi lazım ki yerel televizyonlar yaşayabilsin" dedi.

"ÖDENEBİLİR SEVİYEYE ÇEKİLSİN"

Dolar kurunun 17 lirayı geçmesiyle birlikte yerel televizyon sahiplerinin uydu kiralarında yeniden artış yaşanacağına ilişkin endişelerinin olduğunu ifade eden Atila Sertel, şunları söyledi:

"Sunuş konuşmanızda uydulardan yayın yapan televizyon sayısının 502, radyo sayısının da 206 olduğunu söylediniz. Hepsinin, bu yerel televizyonlarda özellikle ortak şikayeti, yüksek uydu kiraları. Dolar kurunun 17 lirayı geçmesi nedeniyle temmuz ayında yeniden artış yapılıp yapılmayacağı endişesini yaşıyorlar. Çünkü üç yıl önce 200'ün üzerinde yerel televizyon kuruluşu, TÜRKSAT Uydu Haberleşme ve Kablo TV A.Ş.'den uydu frekansı kullanarak yayın yapıyordu. Günümüzde uydu ortamında yayın yapabilen yerel televizyon kuruluşu -bu telealışveriş yapanlar, yani bu yayınları yapanları hariç tutuyorum- 35'e düştü. Bir yerel televizyon kuruluşunun yani 3 megavatın 110 bin lira, 2 megavatın 80 bin lira verdiği noktada eğer dolar kurunda bir artış söz konusu olursa zaten ekonomik anlamda darboğazda olan bu yerel televizyon kanallarının, reklam alamayan kanalların TÜRKSAT frekans kira bedelleriyle ilgili yakınmaları ve talepleri ister istemez ortaya çıkıyor ki bu çok önemli. Yani TÜRKSAT verdiği yanıtta bize, geçmiş dönemde, 'Her şey dolarla olduğu için, bütün işlemler dolar bazında görüldüğü için biz bunu Türk lirasına çekemiyoruz ve Türk lirası olarak kiralama yapamıyoruz' diyor, gerekçe bu. Ama bunun kira bedellerinin ödenebilir bir seviyeye çekilmesi lazım ki yerel televizyonlar yaşayabilsin."

"TL OLARAK ALINSIN"

Atila Sertel, "Bana göre bu fiyatlar dolar bazında değil, Türk lirası bazında sabitlenerek eğer yapılırsa bu televizyonlar hayatta ve ayakta kalır. Yoksa bitecekler. Yani bu çok önemli. Çünkü yerel medya kuruluşları, bulundukları bölgenin sesi oluyor. O bölgede yaşayan halkın sorunlarının sesi oluyor. Taleplerini dile getirmede ses oluyor. 90 bin, 100 bin civarında iletişim fakültesi öğrencisi mezun oluyor. Bu çocukların iş olanakları ve iş bulabilmeleri için mutlaka yerel televizyonlara, yerel radyolara büyük gereksinim var. Yerel televizyoncuların sesi olarak size bunu sürekli dile getirdim ve getirmeye devam edeceğim" dedi.

TÜRKSAT GENEL MÜDÜRÜ: SÜBVANSE EDİYORUZ

Komisyonun AKP ve MHP'li üyeleri de Sertel'in uydu kiralarının TL'ye çevrilmesi önerisine destek verdi. AKP ve MHP'li milletvekillerinin destek açıklamaları tutanaklara girerken söz alan TÜRKSAT Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok ise mevcut uygulamayı savundu. Hasan Hüseyin Ertok, şunları söyledi:

"Bu konuda bizim ilk altı ayda kur sabitlemeyle ortalamamız, altı aylık ortalama 9,5; ilk altı ay dolar kuru ortalaması 14,5 TL. Burada beş liralık bir marj var bizim şu anda sübvanse ettiğimiz, yerel kanalları ve aslında tüm yayıncıları korumak adına. Çünkü biz, bu kur sabitlemeyi bütün TV yayıncılarına uyguluyoruz, sadece yerel kanallara değil. O yüzden burada önemli bir destek verdiğimizi düşünüyoruz, her ne kadar bizim dolar kuruyla ödediğimiz uydu ödemeleri şu anda 17,5'tan faturalandırılıyor olsa da biz yayıncılarımızı önemli bir şekilde koruyoruz. Biz, uydu üreticisinden uyduyu alırken kredi almıştık, Exim kredisi, İngiltere'den Exim kredisi aldık, onu ödüyoruz, altı ayda bir ödemeleri var. Onun dışında, bütün yer sistemleri yatırımları, yazılım yatırımları, bunların hepsi dolar üzerinden fiyatlandığı için, bizim gider bütçemiz dolar kuruyla fiyatlandığı için gelir bütçemizi de buna göre dengelememiz gerekiyor ama biz buna rağmen ciddi oranda sübvanse ediyoruz bu rakamları. Her ay gerçekten yönetim kurulumuz bu konuda yerel kanalları koruyucu şekilde, dikkatle bu konuyu inceliyor."

ANKA / Güncel