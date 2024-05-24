Atıl Durumdaki Havaalanlarına Milyonlarca Lira Harcandı

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, tasarruf genelgesi tartışılırken kamunun kasasından milyonlarca lira harcanarak yapılan, ancak atıl durumdaki havaalanlarına dikkati çekti. Karasu, "Bu havaalanları adeta sinek avlıyor. Bu yıl hiçbir yolcunun ayak basmadığı Balıkesir Havaalanı'nda şimdi yeni bir onarım ihalesi yapacak" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, yaptığı yazılı açıklamada, kamunun kasasından milyonlarca lira harcanarak yapılan havaalanlarına dikkati çekti. Uşak, Çanakkale Gökçeada ve Balıkesir Merkez havalimanları yıllardır atıl durumda bulunduğunu belirten Karasu, adeta "Kuş uçmaz kervan geçmez" atasözünü hatırlatan bu havalimanlarında her gün onlarca personel görev yapmaya devam ettiğini; yolcuların gitmediği, tarifeli uçakların inip-kalmadığı havalimanlarının giderleri devletin kasasından karşılanmaya devam ettiğini ifade etti. Karasu, bunlar arasındaki Balıkesir Merkez Havaalanı'na Haziran ayında yeni bir "onarım" ihalesi yapılacağını bildirdi.

"İktidarın beceriksizliği ve israf denilince ilk akla Afyon Zafer Havalimanı'nın geldiğini" kaydeden Karasu, şöyle devam etti:

"Ama bir de devletin kasasından milyonlarca lira harcanarak yapılan ama yıllardır atıl durumda kalan Uşak, Çanakkale Gökçeada ve Balıkesir Merkez havalimanları var. Bu havalimanları kuş uçmaz kervan geçmez atasözünü bize hatırlatıyor. Bu havaalanlarının durumu dahi tasarruf tedbirlerinden söz eden iktidarın, kamunun milyonlarca lira parasının nerelere nasıl harcadığının açık bir göstergesi aslında. Bir de yolcu inmeyen bu havalimanlarında teknik uzmanından güvenliğe kadar personel görev yapmaya devam ediyor. Yolcuların gitmediği, tarifeli uçakların inip-kalmadığı bu havalimanlarının giderleri devletin kasasından karşılanmaya devam ediyor."

Edremit'te Koca Seyit Havalimanı olmasına rağmen, 2020'de açılan Balıkesir Merkez Havaalanı'nda da savurganlığın devam ettiğini belirten Karasu, hiç yolcunun inmediği, ancak milyonlarca liralık araç gerecin bulunduğu bu havaalanı için 5 Haziran'da yeni bir bakım onarım ihalesinin yapılacağını ifade ederek, "Kamu kaynakları nasıl işte böyle peşkeş çekiliyor" diyerek tepkisini dile getirdi.