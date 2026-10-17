Atıktan sanata dönüşen eserlerin sergisi Ankara CerModern'de dünya prömiyerini yaptı

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Atık malzemelerin sanat ve tasarımla yeniden değerlendirildiği "Residui: Atıktan Sanata" sergisinin dünya prömiyeri Ankara'daki CerModern'de gerçekleştirildi.

CerModern'den yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından IDEHA26 etkinlik programı kapsamında düzenlenen serginin açılışına, İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giuseppe Manzo ve sergi küratörü Valentina Croci katıldı.

İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığının desteğiyle hayata geçirilen sergi, tarım ve gıda atıklarının sanat ve tasarım yoluyla yeniden değerlendirilmesini ve döngüsel ekonomi anlayışına dikkati çekmeyi amaçlıyor.

Küratörlüğünü Croci ile HoperAperta'dan Patrizia Catalano ve Martina Barberis Casagrande'nin üstlendiği, Studio Gisto ve Nolostand tarafından tasarlanan sergide, 9 sanat ve tasarım eseri, özel sergi rotası ve malzeme kütüphanesi yer alıyor.

Sergi, atığın yalnızca çevresel bir sorun değil, aynı zamanda yeni tasarım olanaklarının kaynağı olabileceğini gösteriyor.

Ziyaretçiler, sergide malzemelerin dönüşüm süreçlerini keşfederken, sanatın estetik olduğu kadar çevresel farkındalık yaratan bir ifade alanı olduğunu da deneyimliyor.

"Residui: Atıktan Sanata" sergisi, 8 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA