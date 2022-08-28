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Atık su borusuna sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

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Atık su borusuna sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir okulun bahçesindeki atık su borusuna sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Atık su borusuna sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir okulun bahçesindeki atık su borusuna sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Nihat Kantarcı Caddesi'nde bir okulun yağmur suyu gider borusundan gelen sesi duyan vatandaşlar yavru kedinin mahsur kaldığını gördü. Kediyi çıkarmakta zorlanan vatandaşlar Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler yavru kediyi kısa sürede mahsur kaldığı yerden kurtardı. Yiyecek ve su verilen kedi doğal yaşamına bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gülcan Çolak - Güncel

Çaycuma İtfaiye kedi su Güncel Haberler

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