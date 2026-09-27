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Ateşkese rağmen İsrail, Hizbullah'ın İHA saldırısına karşılık Lübnan'ın güneyini vurdu

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İsrail ordusu, Hizbullah'ın gece Lübnan'ın güneyinde İsrail askerlerini İHA ile hedef aldığını öne sürerek ateşkese rağmen bölgeye saldırılar düzenledi. Açıklamada, İHA saldırısına karşılık Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah mevzilerinin hedef alındığı savunuldu.

İsrail ordusu, Hizbullah'ın gece saatlerinde Lübnan'ın güneyinde İsrail askerlerini insansız hava aracı (İHA) ile hedef aldığını öne sürerek ateşkes ve çerçeve anlaşmasına rağmen bölgeye saldırılar düzenledi.

İsrail ordusu, işgal altında tuttuğu Lübnan'ın güneyine yönelik son saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Hizbullah'ın İHA saldırısına karşılık Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah mevzilerinin hedef alındığı savunuldu.

Lübnan'ın güneyinde İHA ve tanksavar füzelerin fırlatıldığı mevziler ile Hizbullah'a ait tesislerin hedef alındığı öne sürülen açıklamada, dünkü Hizbullah saldırısında ise ölen ya da yaralanan İsrail askeri bulunmadığı aktarıldı.

?İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde onlarca beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, saldırılarla birlikte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda en az 4 bin 386 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Öte yandan Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. turunun ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

Kaynak: AA
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