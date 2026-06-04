İsrail'in, duyurulan yeni ateşkese rağmen Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 4 kişi öldü

İsrail ordusunun, duyurulan kapsamlı ateşkese rağmen Lübnan'ın farklı bölgelerinde düzenlediği hava saldırılarında 4 kişi yaşamını yitirdi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Suhmur beldesine düzenlediği hava saldırılarında 3 kişi öldü.

İsrail uçakları ayrıca ülkenin güneyindeki Bint Cubeyl ilçesine bağlı Haddasa, Tebnin ve Harin beldelerini hedef aldı.

Tebnin'deki saldırılarda yaralıların olduğu belirtildi.

İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracı da güneydeki Sur kentine bağlı Marub beldesinde bir motosikleti hedef aldı. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Sur kentine bağlı Mansuri, Haruf ve Maareke beldelerine de hava saldırıları düzenlendi.

İsrail ordusu ayrıca güneydeki Beraşit ve Sarife beldelerine hava saldırıları gerçekleştirdi.

İsrail savaş uçakları ayrıca Nebatiye vilayetine bağlı Kefer Coz, Adşit, Kefre, Doğu Zavtar, Batı Zavtar, Deyr ez-Zehrani, Şevkin ve Haris beldelerini hava saldırılarıyla hedef aldı.

Düveyr beldesinde de bir araca İHA saldırısı düzenlendi.

Öte yandan Hizbullah da ateşkes ihlallerine karşılık olarak, Lübnan'ın güneyindeki Kantara beldesindeki İsrail askerlerine 2 roket saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Sabah saatlerinde İsrail'e ait bir insansız hava aracının Nebatiye kentinde bir aracı hedef aldığı saldırıda 3 kişi yaralanmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ve Lübnan'ın Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla geniş kapsamlı bir ateşkes konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu.