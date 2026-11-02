Ateşkese rağmen Gazze'de son 48 saatte 15 cenaze hastanelere getirildi, 38 yaralı var

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Ateşkese rağmen İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze Şeridi'nde son 48 saatte 15 kişinin cenazesinin hastanelere getirildiği bildirildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Ateşkese rağmen İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze'de son 48 saatte 15 kişinin cenazesinin hastanelere getirildiği, bunlardan 2'sinin daha önceki saldırılarda aldığı yara nedeniyle kurtarılamadığı, 2 cenazenin ise enkaz altından çıkarıldığı, ayrıca 38 kişinin yaralandığı belirtildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1593 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 bin 748 kişinin yaralandığı, enkaz altından 847 kişinin cenazesinin çıkarıldığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başlangıcından bu yana toplam can kaybının 74 bin 609'a, yaralı sayısının ise 175 bin 872'ye ulaştığı ifade edildi.

Sağlık Bakanlığı, Adli Tıp Kurumunun 24 Ekim'den bu yana kayıp dosyaları ve ihbarlar üzerinde yürüttüğü incelemeler sonucu kimlikleri doğrulanan 18 kişinin de toplam can kaybı sayısına eklendiğini aktardı.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA