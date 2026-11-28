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İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne son 48 saatte düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 15 Filistinli yaşamını yitirdi, 38 kişi yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda yaşanan can kayıplarına ilişkin güncel veriler paylaşıldı.

Açıklamada, son 48 saatte Gazze'deki hastanelere 18 kişinin cenazesi ile 38 yaralının ulaştırıldığı belirtildi. Cenazelerden 15'inin son saldırılarda hayatını kaybedenlere ait olduğu, 3 kişinin ise enkaz altından çıkarıldığı aktarıldı.

Enkaz altından çıkarılanların toplam sayısının 845'e ulaştığı kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 1720'ye, yaralananların sayısının 6 bin 201'e yükseldiği ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının ise 74 bin 790'a, yaralı sayısının 176 bin 336'ya ulaştığı bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA