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Atatürk, vefatının 88. yılında Ankara Ulus'ta YENİ Parti katılımıyla anıldı

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Atatürk, vefatının 88. yılında Ankara Ulus'ta YENİ Parti katılımıyla anıldı Haber Videosunu İzle
Atatürk, vefatının 88. yılında Ankara Ulus'ta YENİ Parti katılımıyla anıldı
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Ankara Ulus'ta Atatürk Heykeli önünde düzenlenen törenle Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88. yılında anıldı. YENİ Parti Ankara İl Başkanlığınca çelenk bırakıldı, İstiklal Marşı okundu; İl Başkanı İbrahim Karaca, Cumhuriyet'e sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

(ANKARA) - Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88'inci yılında Ankara Ulus'taki Atatürk Heykeli önünde anıldı. YENİ Parti Ankara İl Başkanı İbrahim Karaca, burada yaptığı konuşmada, "Görüyoruz ki bugünlerde, Cumhuriyeti emanet eden Atatürk'ün izinden daha fazla yürümemiz gerekiyor" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 88. yılında Ulus'taki Atatürk Heykeli önüne anıldı. YENİ Parti İl Başkanlığınca Atatürk Heykeli'ne çelenk bırakıldı, İstiklal Marşı okundu ve saygı duruşunda bulunuldu. Törene katılan ve elinde Atatürk fotoğrafı bulunan bir kadın soğuk havaya rağmen uzun süre heykel önünde nöbet tuttu.

YENİ Parti Ankara İl Başkanı İbrahim Karaca, törende yaptığı konuşmada, "Bugün anlamlı bir günü yad ediyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün 88'inci ölüm yıl dönümünde bütün Türkiye'de büyük bir matemi yaşamak üzere toplandık. Ancak matem sadece ve sadece üzüntülerimizi ifade ettiğimiz gün değildir. Cumhuriyeti emanet eden Atatürk'ün izinden, bugünlerde daha fazla görüyoruz ki yürümemiz gerekiyor. Cumhuriyete, adalete, eşitliğe sahip çıkmamız gerekiyor" dedi.

Kaynak: ANKA
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