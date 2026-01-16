Atatürk Üniversitesi Rektörü Hacımüftüoğlu AA'nın 'Yılın Kareleri'ni oyladı

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Rektör Hacımüftüoğlu, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin geçen yıl Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan olaylara ilişkin toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Bestami Bodruk'un "Can Cana", "Spor"da Bünyamin Çelik'ın "Statların dili", "Günlük Hayat"ta da Mahmoud Abu Hamda'nın "Umut" karelerini seçen Hacımüftüoğlu, "Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği", "Gazze: Açlık" kategorisinde ise Ali Jadallah'ın "İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, yardım noktasında yoğunluk oluşturdu" fotoğraflarını tercih etti.

"Hepsi ödüle layık, anlamlı, çekim gücü ve kalitesi yüksek"

Fotoğrafları çok beğendiğini ve seçerken zorlandığını ifade eden Hacımüftüoğlu, şunları kaydetti:

"Fotoğrafların hepsi ödüle layık, anlamlı, çekim gücü ve kalitesi yüksek. Fotoğrafların manası ve içeriği de çok çok özel. Tüm ekibe, çekenlere, katkı verenlere ve bize bu imkanı sağlayanlara teşekkür ediyoruz. Anadolu Ajansı, sadece Türkiye'de değil bütün dünyada önemli hizmetler veriyor, fedakarlık yapıyor. Muhabir ve çalışanları hepsi, birçok yerden kaliteli haber almamızı sağlıyor. Atatürk Üniversitesi olarak teşekkür ediyoruz."

Oylama, 15 Şubat'a kadar devam edecek

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü, saat 17.00'ye kadar devam edecek.