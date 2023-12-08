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Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rıdvan Küçükali'nin Cenazesi Sürmene'ye Gönderildi

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Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rıdvan Küçükali'nin kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesi üzerine cenaze töreni düzenlendi. Cenaze, memleketi Trabzon'un Sürmene ilçesine gönderildi.

Atatürk Üniversitesindeki odasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtilen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rıdvan Küçükali'nin (63) cenazesi, memleketi Trabzon'un Sürmene ilçesine gönderildi.

Doç. Dr. Rıdvan Küçükali için görev yaptığı ve yaşamını yitirdiği Edebiyat Fakültesi önünde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, akademisyenler, öğrenciler ve aile bireyleri katıldı.

Çomaklı, burada yaptığı konuşmada, çok üzgün olduğunu belirterek, aileye ve üniversite camiasına baş sağlığı dileklerinde bulundu.

Rektör Çomaklı, ayrıca Küçükali'nin isminin Edebiyat Fakültesinde yaşatılacağını söyledi.

Özgeçmişi okunan ve helallik alınan Küçükali'nin naaşı, cenaze aracına konuldu.

Küçükali'nin cenazesi, dualar eşliğinde memleketi Trabzon'un Sürmene ilçesine uğurlandı.

Evli ve 2 çocuk babası olan Küçükali'nin uzun yıllardır Erzurum'da görev yaptığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Sürmene Ölüm Yaşam Güncel Haberler

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